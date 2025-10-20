Basha rezervohet për ankesën e Listës Serbe, ndërhyn Haxhiu: Kuvendi është konstituar, kjo është e rëndësishme

20/10/2025 13:22

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha por edhe nënkryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu nuk kanë dashur të deklarohen shumë rreth ankesës së Listës Serbe në Gjykatë Kushtetuese.

Basha tha se të gjithë kanë të drejtën e ankesë, por që sipas tij për këtë temë nuk mund të flitet pasi ai po merr pjesë në ngjarjen kundër kancerit të gjirit.

“Jemi veç për një kauzë tjetër, nuk është fer me i adresu çështje tjera kur jemi për kancerin e gjirit. Kanë të drejtë me u anku krejt në Gjykaë Kushtetuese”, tha ai.

Ndërsa pati ndërhyrje nga nënkryetarja Haxhiu, duke u lavderuar në atë se e rëndësishme është që është konstituuar Kuvendi.

“Kuvendi është konstituuar kjo është e rëndësishme presim votimin e qeverisë”, tha ajo.

