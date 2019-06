Basha: Rama do që të këtë dhunë në protestë

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha foli sot për përgjimet e publikuara nga gazeta “Bild”, teksa tha se e gjithë Europa e di që Edi Rama është zgjedhur jo me votat e popullit.

Basha e quajti Ramën “kryeministri i Avdylajve”.

“E gjithë Europa është shokuar nga përgjimet e publikuar nga BILD. Ato tregojnë se Rama është kryeministër ilegjitim, se qeveria e tij është qeveri ilegjitime. Pushtetin nuk e mori me vota, e mori me krimin, kriminelët dhe bandat, e gjithë bota e di që sot sundon një qeveri e zgjedhur nga mafia dhe jo populli. Vëllezër dhe motra, anulimi i procesit kriminal të 30 qershorit nuk është fundi i betejës tonë. Nuk është as pak fundi i betejës tonë, është vetëm një rezultat i qëndresës së një populli të bashkuar, për nëj Shqipëri si gjithë Europa”, tha Basha.

Kreu i opozitës ka kërkuar nga protestuesit të mos ushtrojnë dhunë ndaj policëve, pasi, sipas tij, këtë gjë e dëshiron Edi Rama. /tch