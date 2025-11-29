Basha prej zyrës së kryeparlamentarit lutë diasporën të votojë: Bëhuni pjesë e zgjedhjeve të 28 dhjetorit
Nga zyra e kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, nga Lëvizja Vetëvendosje, u ka bërë thirrje mërgimtarëve të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit.
Basha që për disa muaj ish kryetar i parlamentit, deri në shpërndarjen e tij, ka shfrytëzuar hapësirat e këtij institucioni që të ftojë diasporën për pjesëmarrje në këto zgjedhje.
‘’Të dashur mërgimtarë
Me mirënjohje të thellë për kontributin tuaj para luftës, gjatë luftës, ditëve më të rënda për vendin tonë, si dhe për mbështetjen e pandërprerë pas çlirimit, ju që keni qenë gjithmonë forca dhe zëri ynë, brenda e jashtë vendit, sot ju drejtohem me respekt të veçantë për të kërkuar edhe një herë zërin tuaj të çmuar, pjesëmarrjen tuaj në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit’’, është shprehur Basha.
Tutje, ai drejtuar diasporës, ka thënë se ata që nuk do të jenë në Kosovë për zgjedhje, i kanë dy mundësi të tjera për të votuar, duke përmendur votimin në ambasada apo konsullata, dhe si mundësi të dytë votimin me postë.
‘’Ju lus të bëheni pjesë e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit’’, ka thënë ai.