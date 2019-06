Basha: Pa u ndëshkuar personat që kanë kapur shtetin nuk ka dalje nga kriza

Basha thekson se ky është kushti i panegociueshëm i opozitës.

Ai ripërsëriti se zgjedhje më 30 qershor nuk mund dhe nuk do të ketë me një parti të vetme dhe se ftesa e kryeministrit Edi Rama për dialog të brendshëm politik është vetëm “hedhje hi syve” të qytetarëve.

“Kriza politike ka tre dimensione, ka kapjen e të gjithë pushteteve në një dorë, ajo që njihet si autokracia, të gjithë pushtet janë në dorë të një njeriu, mediat janë të kapura nga i njëjti pushtet, ekonomia është monopolizuar dhe është në duart e të njëjtit pushteti dhe publikimet më të fundit të gazetës prestigjioze BILD, vërtetuan se kemi jo thjeshtë kapje të këtij shtetit, por shkrirjen e krimit me qeverinë. Zgjidhja e kësaj krize politike nuk mund të kalojë me një marrëveshje të rëndomtë politike, me një pazar mes palësh. Nuk mund të ketë zgjidhje të krizës, pa i dhënë fund pandëshkueshmërisë së politikanëve të lidhur me krimin dhe kriminelëve që sëbashku kanë asgjësuar procesin politik, kanë vjedhur zgjedhjet, kanë devijuar vullnetin popullor dhe kanë prodhurar themelet e kësaj krize”, tha Basha. /rel