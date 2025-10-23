Basha në shënimin e Ditës Kombëtare të Hungarisë: Do të vazhdojmë të punojmë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve tona
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha ka marrë pjesë në ceremoninë e mbrëmshme të organizuar nga Ambasada hungareze për shënimin e Ditës Kombëtare të Hungarisë.
Ai ka thënë se ka shprehur mirënjohje për miqësinë dhe mbështetjen e palëkundur që Hungaria i ka dhënë Kosovës ndër vite, shkruan lajmi.net.
“Nga njohja e Pavarësisë sonë, tek mbështetja në arenën ndërkombëtare, e deri te programi Stipendium Hungaricum përmes të cilit mbi 100 studentë tanë janë ndihmuar drejtpërdrejt të hapin horizontet e botës akademike në tërë botën, Hungaria e ka dëshmuar se është shtet mik i vërtetë dhe partner i qëndrueshëm i vendit tonë. Në fjalën time, vlerësova guximin dhe qëndresën e popullit hungarez për liri, që ashtu si e kaluara e popullit tonë, mbetet frymëzim për brezat e ardhshëm”, ka shkruar Basha.
Ai ka thënë se do të vazhdojnë të punojnë me përkushtim për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona. /Lajmi.net/
