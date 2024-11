Basha i VV-së “shpall” fituese Harrisin: Do të fitojë bindshëm ndaj Trumpit Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Dimal Basha, ka shprehur besimin e tij se Kamala Harris, kandidate për presidente nga Partia Demokratike, do të dalë fituese në zgjedhjet e presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Basha theksoi se, edhe pse zgjedhjet janë të paparashikueshme, ai beson se Harris do të mund të mundë Donald Trumpin,…