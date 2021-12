Basha: Edhe ish-qeverisja e PD-së ka pasë korrupsion, të vendosur ta luftojmë

Kështu u shpreh Lulzim Basha, këtë të martë, në një komunikim me gazetarët në lidhje me arrestimin e ish-ministrit Koka dhe korrupsionin në vend.

“Unë dhe PD-ja përshëndesim të gjithë ata prokurorë dhe hetues të sistemit të ri të drejtësisë që kanë filluar të godasin korrupsionin në nivelet më të larta me gjithë presionin e madh të përditshëm! Ashtu siç kemi bërë dhe do vazhdojmë të bëjmë detyrën tonë me denoncimet për korrupsionin galopant të qeverisë Rama, qeveria më e korruptuar në Europë, sipas të gjitha raporteve ndërkombëtare, ashtu ne do të përkrahim dhe përshëndesim me forcë të gjitha goditjet që drejtësia bën kundër armikut të mirëqenies së shqiptarëve”./A2 CNN