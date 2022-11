Basha e quan “specie të rrallë” Hysenin, thotë se UNESCO do ta merrte “në mbrojtje” Deputeti i VV-së, Dimal Basha, i ka reaguar Skender Hysenit, pasi ky i fundit krahasoi qëndrimet e presidentes Osmani me ato të Millosheviqit, sa i përket çështjes së dialogut dhe raportit me Serbinë. Me anë të një postimi në Facebook, Basha e ka quajtur Hysenin “specie të rrallë”, shkruan lajmi.net. Madje në formë ironike, Basha…