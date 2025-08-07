Basha e luan ekspertin kushtetues, tregon se çka duhet të vendos nesër Gjykata Kushtetuese

07/08/2025 23:05

Deputeti i Vetëvendosjes, Dimal Basha, me anë të një statusi në Facebook, ka pretenduar se e di se çka duhet të vendos Gjykata Kushtetuese.

Ai ka thënë se Kushtetuesja duhet t’i caktoj zgjedhjet e reja.

Lexojeni, analizën ligjore të deputetit Basha

Nesër është dita kur Gjykata pritet të del me një Aktgjykim të ri!

Logjika e thjeshtë e thotë që:

Gjykata Kushtetuese në Aktgjykimin e fundit ka caktu afat 30-ditor për konstituimin e Kuvendit – afat që skadoi më 27 korrik!

Mosrespektimi i këtij afati nuk është thjesht dështim procedural, por shkelje e Aktgjykimit, pra shkelje Kushtetuese.

Me fjalë të tjera, Kuvendi NUK ka arritë me konstituu veten brenda afatit që ia ka caktu Gjykata, dhe rrjedhimisht kjo Gjykatë i ka lënë vetes vetëm një mundësi – caktimin e zgjedhjeve të reja.

Kjo do të ishte në paralele me normat që i kemi me dështimin e zgjedhjes së Qeverisë apo Presidentit, ku dështimi i tyre brenda afateve çon në zgjedhje të reja.

Çdo vendim tjetër do të bie në kundërshtim me Aktgjykimin që vetë Gjykata ka caktuar. Me fjalë tjera absurditet i radhës!

