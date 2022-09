Basha: Arsimtarët nuk na kanë mësu, në fakultet kam fillu me mendu Për 1-shin në Biologji u arsyetua me faktin se ka pasë një përplasje me arsimtaren. “Kam pasë një fjalosje me arsimtarin dhe nuk kam dashtë me i shku në klasë…Aty kam qenë vullnetar kur ma ka lënë 1sh, se gjatë pyetjes kam qesh dhe ka qenë shumë strikt, e njohin në Ferizaj profesorin e Biologjisë,…