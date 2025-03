Basha: Anëtarësimi i Kosovës në NATO do të relativizonte Asociacionin e komunave me shumicë serbe Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik, Lulzim Basha ka vlerësuar se Kosova duhet të bëjë gjithçka për anëtarësim në NATO në rrethanat e krijuara pas zgjedhjes së Donald Trump në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Basha ka thënë se anëtarësimi në NATO për Kosovën do të zgjidhte çështjen e sovranitetit dhe integritetit të saj.…