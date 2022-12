Barrikadat në veri, Kurti thotë se do të ketë takim me KFOR-in: Kjo nuk mund të tolerohet pafundësisht Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka mbajtur sot konferencë për media së bashku me ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli. Pas deklaratave për situatën me energjinë elektrike, Kurti i është përgjigjur edhe pyetjeve të gazetarëve, shkruan lajmi.net. I pyetur për gjendjen në veri dhe planin e Qeverisë së Kosovës për barrikadat, të cilat nuk janë larguar…