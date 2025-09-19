Barduani mbledh ambasadorë e shefa të misioneve të NATO-s, temë siguria në Kosovë e dialogu

Komandanti i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, gjeneralmajor Enrico Barduani, ka pritur sot ambasadorët dhe shefat e misioneve nga 33 kombet kontribuese të trupave në selinë e KFOR-it në Camp Film City, Prishtinë.

“Takimi i fundit i mandatit të Gjeneralit Barduani – ishte një mundësi e jashtëzakonshme për të shqyrtuar peizazhin e sigurisë së Kosovës, për të përshkruar veprimtaritë e vazhdueshme dhe për të diskutuar sfidat e ardhshme”, thuhet në njoftim.

KFOR-i rikonfirmoi rolin vendimtar të misionit në sigurimin e një mjedisi të sigurt për të gjitha komunitetet, dhe theksoi nevojën e bashkëpunimit të vazhdueshëm për ruajtjen e stabilitetit dhe paqes rajonale.

Në fund ai ka dhënë mirënjohje të ngrohtë për të gjithë aleatët dhe partnerët për mbështetjen jetike në arritjen e këtyre objektivave.

