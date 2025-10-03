Barduani ia dorëzon postin e Komandantit të KFOR-it Ulutashit: Rruga drejt paqes s’është ushtarake por politike
Në kampin “Film City” në Prishtinë, është mbajtur sot ceremonia e ndërrimit të komandës së KFOR-it në Kosovë.
Gjenerali i ushtrisë italiane, Enrico Barduani i dorëzoi këtë post gjeneralmajor Ozkan Ulutashit.
Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe presidentja e vendit, Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kryeparlamentari Dimal Basha.
Në fjalën e saj, e para e shtetit shfaqi edhe një herë aspiratat e Kosovës për anëtarësim në NATO, duke thënë se Kosova gjithnjë është rreshtuar me vlerat e lirisë, demokracisë dhe sigurisë së përbashkët.
“Kjo është arsyeja pse aspirata jonë për tu anëtarësuar në NATO nuk është vetëm një zgjedhje strategjike, por pasqyrë e asaj se kush jemi”, tha Osmani.
Kurse gjeneralmajori Enrico Barduani, në fjalën e tij të fundit në krye të KFOR-it tha se edne ka shqetësime në aspektin e sigurisë për shkak të “disa çështjeve të pazgjidhura”.
“Ende ka shqetësime për humbjen e sigurisë si shkak i disa çështjeve të pazgjidhura dhe për këtë arsye, roli i KFOR-it mbetet thelbësor dhe kritik për tu parë si pjesë integrale e angazhimit të mëtejmë të bashkësisë më të gjerë ndërkombëtare”.
Tutje, ai u shpreh se NATO vazhdon ta mbështes dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, teksa potencoi se rruga drejt paqes dhe sigurisë nuk është ushtarake por politike./Lajmi.net/