Bardhyl Mahmuti kërkon nga ASHAK të formojë një komision për vlerësimin e një vepre letrare të Arsim Bajramit

Bardhyl Mahmuti, një prej themeluesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka kërkuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës që të formojë një komision me juristë vendorë dhe ndërkombëtarë “për të vlerësuar saktësinë/pasaktësinë shkencore të dy veprave që janë botuar nga kjo akademi”.

Bëhet fjalë për “Gjenocidi i Serbisë në Kosovë – Aspekte juridike”, autor Arsim Bajrami dhe “Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovë”, përmbledhje të kumtesave të konferencës shkencore të mbajtur në Prishtinë, më 23 prill 2023.

Kërkesën ai ia ka drejtuar kryetarit Mehmet Kraja, sekretares Gjyljeta Mushkolaj, recensuesve Jusuf Bajraktari dhe Agim Zogaj, Frashër Demajt që e ka përgatitur veprën e Arsim Bajramit dhe profesorëve, asistentëve dhe stafit të UP’së.

Mahmuti ka thënë se “veprat e lartpërmendura përmbajnë gabime të shumta terminologjike lidhur me krimin e gjenocidit dhe interpretime të pasakta për gjenocidin që ka kryer Serbia ndaj shqiptarëve të Kosovës”.

“Rrjedhimisht, ato nuk i plotësojnë kriteret shkencore që të botohen si libra të veçantë, aq më pak në emër të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës”, ka shtuar ai.

Mahmuti ka thënë se “mungesa e njohurive teorike rreth krimit të gjenocidit që karakterizon autorin e librit “Gjenocidi i Serbisë në Kosovë – aspekte juridike” dhe autorët e “kumtesave shkencore” të përmbledhura në librin “Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovë” ka pasur për efekt negativ në zhvendosjen e krimeve serbe nga krimi i gjenocidit në kategoritë e tjera penale”

Ai ka shtuar se “një pjesë e konsiderueshme e gabimeve shkencore të autorëve në fjalë janë trajtuar gjerësisht në studimin tim “Krimi i gjenocidit – aspekte teorike dhe studime rastesh”, që është duke u botuar si fejton në faqen e internet https://kosovogenocide.com/ të Qendrës “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e hapur” (Në linkun: https://kosovogenocide.com/libra/ mund të gjeni të gjitha pjesët e publikuara deri tani dhe ato që do të publikohen gjatë muajve në vijim)”.

Mahmuti ka thënë se “botime të tilla në emër të ASHAK-së me qasje të gabuara ndaj krimit të gjenocidit mund të shfrytëzohen nga mohuesit e gjenocidit në Kosovë, “për të argumentuar” se gjoja Serbia nuk ka kryer gjenocid në Kosovë; – qasjet e tilla të gabuara të akademikëve të librave në fjalë mund të kenë ndikim të madh negativ në përhapjen në mesin e juristëve dhe historianëve të rinj të pasaktësive shkencore rreth krimit të gjenocidit”.

Ai ka thënë se “këta libra nuk plotësojnë standardet dhe kriteret e përcaktuara sipas nenit 1 të Rregullores për Veprimtarinë Botuese të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës për zhvillimin e veprimtarisë botuese të kësaj akademie dhe janë në kundërshtim të plotë me pikën 5 të nenit 3 të kësaj rregulloreje, sepse me pasaktësitë e mëdha shkencore që përmbajnë, nuk hyjnë në kategorinë e veprave me interes kombëtar, që të botohen si botime të veçanta në emër të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës”.

“Këto janë vetëm disa nga arsyet, që kërkoj publikisht nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës që të ngrejë një komision me juristë vendorë dhe ndërkombëtarë, për të vlerësuar saktësinë/pasaktësinë shkencore të dy veprave që janë botuar nga kjo akademi: – “Gjenocidi i Serbisë në Kosovë – aspekte juridike”, autor Arsim Bajrami dhe – “Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovë”, përmbledhje të kumtesave të konferencës shkencore të mbajtur në Prishtinë, më 23 prill 2023.”