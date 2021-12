Barcelona zyrtarizon rinovimin e Dembeles gjatë javës së ardhshme

Francezi është pjesë kyçe e formacionit bazë të Xavit dhe ka vendosur t’i mbetet besnik skuadrës katalunase, transmeton lajmi.net.

Gazetari Gerard Romero ka zbuluar se Barcelona synon të kompletojë rinovimin e futbollistit gjatë verës tjetër.

Sipas tij, ishte Dembele që kishte kërkuar nga agjenti duke i thënë “Negocio për të rinovuar”.

🚨🚨| JUST IN: Dembele’s contract extension could be official next week. @gerardromero🥇#fcblive pic.twitter.com/HYTyqy1IZT

— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 22, 2021