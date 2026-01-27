Barcelona transferon super talentin holandez, e konfirmon Fabrizio Romano

Barcelona ka arritur një marrëveshje për transferimin e mbrojtësit të ri Juwensley Onstein nga Genk. Sipas raportimit të gazetarit Fabrizio Romano, 18-vjeçari holandez do t’i bashkohet Barcelonës dhe fillimisht do të luajë për Barça B. Onstein ishte pranë një transferimi në Serie A, por Barcelona ka ndërhyrë me sukses duke siguruar shërbimet e tij. Marrëveshja…

Sport

27/01/2026 19:35

Barcelona ka arritur një marrëveshje për transferimin e mbrojtësit të ri Juwensley Onstein nga Genk.

Sipas raportimit të gazetarit Fabrizio Romano, 18-vjeçari holandez do t’i bashkohet Barcelonës dhe fillimisht do të luajë për Barça B.

Onstein ishte pranë një transferimi në Serie A, por Barcelona ka ndërhyrë me sukses duke siguruar shërbimet e tij.

Marrëveshja mes klubeve është plotësisht e finalizuar dhe dokumentet tashmë janë nënshkruar./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 27, 2026

Flick: Objektiv yni është të hyjmë në top 8-she

January 27, 2026

Projekti i Kampit në Leposaviq, temë qendrore në takimin Ademi–Westerlund

January 27, 2026

Lichtsteiner prezantohet te Baseli, e përmend Shaqirin para mediave

January 27, 2026

Tifozët e Atalantës “hakuan” sigurinë e stadiumit dhe vendosën kodin më...

January 26, 2026

Kryetari Hyseni, uron kampionët e KF Drita për trofeun e Superkupës...

January 25, 2026

Drita fiton Superkupën e Kosovës, mposht Prishtinën

Lajme të fundit

Hoxhaj në Kongresin e Vjenës: Evropa nuk ka...

Heshtja e kaplon LDK-në para Kuvendit të partisë,...

Djegia e librit fetar, myftiu Tërnava: Thellësish i...

Ramadani: Shërbimet e Serbisë po i trajnojnë serbët në veri