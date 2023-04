Barcelona – Real Madrid, formacionet e mundshme Një tjetër “El Classico” mes Barcelonës dhe Real Madridit do të zhvillohet sonte. Dy rivalët e përbetuar të futbollit spanjoll dhe botëror do të përballen në ndeshjen e dytë gjysmëfinale në Kupën e Mbretit, përcjell lajmi.net. Katalunasit janë nikoqir të Real Madridit në stadiumin “Camp Nou” me fillim nga ora 21:00. Xavi Hernandez do të…