Barcelona ndërpret lidhjet me Izraelin, pezullon paktin e miqësisë me Tel Avivin Këshilli i qytetit të Barcelonës ka votuar për të ndërprerë lidhjet institucionale me qeverinë izraelite dhe për të pezulluar marrëveshjen e miqësisë me qytetin e Tel Avivit, duke përmendur shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe të drejtave palestineze, shkruan aljazzeeraenglish.com. Mocioni, i mbështetur nga partia Socialiste në pushtet së bashku me grupet e pavarësisë së ekstremit…