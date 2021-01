Skuadra e drejtuar nga Ronald Koeman fitoi me rezultat të ngushtë 2 – 1, shkruan lajmi.net.

Ishte Lionel Messi që me supergol nga gjuajtja e lirë ndryshoi rezultatin (20′).

Në pjesën e dytë, Jordi Alba shënoi autogol, andaj shifrat u barazuan (49′).

Mirëpo, ishte Antoine Griezmann që vulosi fitoren pas asistimit të Minugezas (75′).

Me këtë fitore, Barcelona ngritët në pozitën e dytë me 40 pikë, derisa Athletic renditët në pozitën e 11-të me 24 sosh./Lajmi.net/