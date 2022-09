Barcelona me rezultat solid ndaj Plzen pas pjesës së parë

Përballja që po zhvillohet në “Camp Nou” po dominohet totalisht nga katalunasit që tashmë e presin pjesën e dytë me një rezultat komod 3-1.

Ishte Franck Kessie (13’), Robert Lewandowski (34, 45+) që shënuan për vendasit, ndërsa mysafirët gjetën rrugën e rrjetës me Syrokan (44’).

Më poshtë gjeni golat e pjesës së parë. /Lajmi.net/

@FCBarcelona

Goal Viktoria Plzeň. Jan Sýkora. 2-1.#BarçaViktoria | @ChampionsLeague

Robert Lewandowski#lewandowski

Lewandowski scores second for Barca

It’s 3-1

First kessi two from Robert pic.twitter.com/ylB6uSaG0h

— Sohaib Just That (@just_sohaib) September 7, 2022