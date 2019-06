Barcelona luan dy herë me gjigantin italian në verë

Barcelona do të luajë dy ndeshje kundër Napolit në një kompeticion të ri miqësorë i cili do quhet ‘Kupa e La Liga – Serie A’ si ndeshjet të turit para-sezonal në Shtetet e Bashkuara këtë verë.

Kampionët spanjollë konfirmuan ndeshjen e dyfishtë kundër Napolit të mërkurën. Nuk është ende e qartë se cilat skuadra të tjera do të konkurojnë në turneun e ri.

Skuadrat e Ernesto Valverdes dhe Carlo Ancelottit së pari do të takohen më 7 gusht në stadiumin ‘Hard Rock’ në Miami, transmeton lajmi.net.

Të dyja ekipet do të luajnë me njëra-tjetrën përsëri tri ditë më vonë në stadiumin me kapacitet prej 107,000 ulësve ‘Michigan Stadium’ – më i madhi në SHBA.

Barcelona do të udhëtojë në Japoni muajin e ardhshëm ku do të përballen me Chelsean në Tokio më 23 korrik dhe Vissel Kobe në Kobe më 27 korrik përpara turneut të SHBA.

Ky do të jetë viti i tretë radhazi që Barcelona udhëton për në Shtetet e Bashkuara dhe hera e nëntë në historinë e klubit. /Lajmi.net/