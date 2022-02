Barcelona konfirmon se do apelojë kartonin e kuq të Alves

Braziliani u ndëshkua me të kuq në takimin ndaj Atletico Madridit, ku bëri një ndërhyrje të rrezikshëm ndaj Angel Correa, transmeton lajmi.net.

Kësisoj, Alves u suspendua për dy ndeshje, mirëpo Barcelona ka konfirmuar se do e apelojnë vendimin.

“FC Barcelona do apelojë vendimin për suspendimin me dy ndeshje të Dani Alves për kartonin e kuq që mori në ndeshjen ndaj Atletico Madridit”, shkruhet në komunikatë.

FC Barcelona to appeal the two-game suspension given to Dani Alves for the red card he received in the match against Atlético Madrid pic.twitter.com/IKb8dj5a8v

