Barcelona konfirmon lëndimin e Robertos, ja sa do mungojë spanjolli

Spanjolli pësoi lëndim në kofshën e djathtë dje në fitoren ndaj Granadas, transmeton lajmi.net.

“Sergi Roberto ka pësuar lëndim në kofshën e djathtë. Lojtari do vazhdojë testimet për të parë lëndimin”, shkruhet në komunikatën e klubit bluagranas.

Thuhet se shkaku i këtij lëndimi, Roberto do jetë jashtë fushë edhe për së paku një muaj.

[MEDICAL UPDATE]

Sergi Roberto has sustained an injury to his right thigh. The player will have more tests to determine the extent of the injury. pic.twitter.com/095Idr1Iy6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2021