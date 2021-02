Barcelona konfirmon lëndimin e Araujos

Araujo pësoi lëndim në fillimin e ndeshjes, andaj iu dëtyrua të largohet nga fusha, përcjellë lajmi.net.

Lajmin e mbrojtësit, e konfirmoi edhe kataluansit që zbuluan se Araujo ka lënduar kyçin e këmbës dhe nesër do bëhen disa teste mjekësore.

“Ronald Araujo ka probleme në kyçin e këmbës. Ai do bëjë disa testime nesër për të mësuar problemin e lëndimit”, thuhet në komunikatë.

INJURY UPDATE | @RonaldAraujo939 has a left ankle sprain. He will undergo further testing tomorrow to find out the exact extent of the injury. pic.twitter.com/KQYpASLUcn

