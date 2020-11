Barcelona konfirmon lëndimin e Ansu Fatit, ja sa do mungojë

Spanjolli në ndeshjen ndaj Real Betisit u zëvendësua në pjesën e dytë me Lionel Messin, meqenëse nuk mundi të vazhdonte ndeshjen, përcjellë lajmi.net.

Klubi katalunas përmes një komunikate konfirmoi lëndimin e talentit.

“Testet e bëra tregojnë që Ansu Fati ka probleme në gjurin e majtë. Trajtimi do vazhdojë në të ditët e ardhshme”, shkroi klubi blaugranas.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020