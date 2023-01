Barcelona, kampione e Superkupës së Spanjës, mposht me dominim total Real Madridin Ka përfunduar ‘El Clasico’ në kuadër të finales së Superkupës së Spanjës. Barcelona shpallet kampione e Superkupës së Spanjës, pasi mposhti Real Madridin 3:1, shkruan lajmi.net. Gjatë gjithë takimit skuadër më e mirë ishin Barcelona, këtë e dëshmuan edhe me gola. Ata krijuan mundësit e tyre me Robert Lewandowskin. Ylli polak ishte i rrezikshëm në…