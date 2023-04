Barcelona fiton me “poker” ndaj Betisit, disa pengesa e ndajnë nga titulli kampion Barcelona i ka ndalur tri pikët e plota në shtëpi në ndeshjen kundër Real Betisit, në takimin e vlefshëm për javën e 32-të në La Liga. Ekipi katalunas triumfoi 4:0 kundër Betisit në stadiumin “Camp Nou”, shkruan lajmi.net. Christensen hapi llogarinë me një gol të realizuar me kokë në minutën e 14-të. Robert Lewandowski dyfishoi…