Barcelona feston në “Santiago Bernabeu”, bën hap të madh drejt finales së Kupës së Mbretit

Barcelona e ka fituar ndeshjen e parë gjysmëfinale kundër Real Madridit në Kupën e Mbretit.

“Katalunasit” triumfuan 0:1 kundër Real Madridit në stadiumin “Santiago Bernabeu”, shkruan lajmi.net.

Autogoli i mbrojtësit Militao në minutën e 27-të i dha epërsinë “katalunasve” në fraksionin e parë.

Think #ElClasico only throws up the highest-quality goals? 👌

Think again 🙅‍♂️

This Éder Militão own goal, originally ruled out but allowed to stand, has Barcelona 1-0 up over Real Madrid at the Bernabeu in the #CopaDelReypic.twitter.com/yty67Yo7fg

— Canadian Soccer Daily (@CANSoccerDaily) March 2, 2023