Barcelona e zhytur thellë në borxhe, afër 500 milionë euro

Klubi thotë se të ardhurat totale për sezonin 19/20 janë 855 milionë euro, me 204 milionë euro që thonë se nuk do të kishin ardhur nëse nuk do të ishte pandemia koronavirusit.

Barca thotë se ata arritën të kursenin 42 milionë euro në paga sezonin e kaluar për shkak të masave të ndryshme të miratuara për të luftuar humbjet e shkaktuara nga pandemia.

Borxhi i Barçës është rritur nga 217 milionë euro në qershor 2019 në 488 milionë euro në qershor 2020.

Borxhi ka ardhur edhe si shkak që po mendohet rinovimi i stadiumit ‘Camp Nou’. /Lajmi.net/