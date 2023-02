Barcelona dëshiron të vazhdojë kontratën e Busquets Sergio Busquets pritet të vazhdojë bashkëpunimin me Barcelonën. Meshfushori spanjoll ka kontratë me ‘Blaugrana’ deri në verën e këtij viti, por mund të vazhdojë edhe më gjatë në ‘Spotify Camp Nou’. Sipas raportimit të ‘Mundo Deportivo’, Barcelona është e prirur të zgjasë kontratën e Sergio Busquets përtej verës me Xavi Hernandez duke u përpjekur fort…