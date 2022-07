Barcelona dëshiron ta kompletojë marrëveshjen me Kounden orët e ardhshme Barcelona e ka gati kontratën për mbrojtësin e Sevillas, Julas Kounde. Sipas asaj që bën të ditur Fabrizio Romano, katalunasit nuk duan të humbin më shumë kohë në lidhje me zyrtarizimin e lojtarit. Çmimi i francezit tashmë është caktuar. “Blaugranat” do të paguajnë 50 milionë euro, pa i llogaritur bonuset. Futbollisti tashmë e ka lënë…