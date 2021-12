Barcelona dëshiron shërbimet e De Ligt, por duhet të presë deri në verë

Qendërmbrojtësi holandez 22-vjeçar duket i destinuar të largohet nga Bianconerët në të ardhmen e afërt, me agjentin e tij Mino Raiola së fundmi që deklaroi se ishte gati për hapin e ardhshëm të karrierës së tij.

Siç raportohet nga ‘Sport’, Barcelona është seriozisht e interesuar në idenë e nënshkrimit të De Ligt, por do të duhet të presë deri në verën e ardhshme, pasi marrëveshja do të ishte praktikisht e pamundur të arrihet në dritaren e transferimeve të muajit të ardhshëm për shkak të pagës së tij të madhe.

Lojtari do të kushtonte më pak se klauzola e tij e lirimit prej 120 milionë euro, duke u thënë kjo nga Raiola ditët e fundit pas një takimi në Torino. Juventusi do të ishte i hapur për shitje pasi do t’i lejonte ata të investonin më shumë në një sulmues të ri.

Barcelona tani po vjen me një plan për të provuar të arrijë marrëveshjen, me largimin e Philippe Coutinho-s që duket si mënyra më e mundshme për të lehtësuar transferimin. /Lajmi.net/