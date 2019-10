Barca rrezikon të mbetet jashtë Kupës së re të Botërorit të Klubeve

Barcelona urgjentisht duhet të fitojë një titull të Ligës së Kampionëve nëse dëshiron të luajë në kupën e parë historike të Botërorit të Klubeve që do të miratohet ditën e enjte nga FIFA.

Sipas rregullores së re, skuadrat evropiane që duan të jenë pjesë e kësaj gare që do të mbahet çdo katër vite, duhet të fitojnë titull kontinental, që për evropianët janë Liga e Kampionëve dhe Liga e Evropës.

Real Madrid dhe Atletico Madrid tashmë kanë siguruar kualifimimin, pasi kanë tituj të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së Evropës së fituar së fundi.

Barcelona mundësinë e parë për t’u kualifikuar në këtë garë, mund ta ketë përmes dy vendeve të rezervuara nga FIFA për skuadrat e mëdha që nuk sigurojnë kualifikimin, por kjo ide fillimisht është hedhur poshtë, dhe duhet pritur për aprovimin e saj.

Botërori i Klubeve me këtë format do të fillojë më 17 qershor të vitit 2021, dhe do të zgjasë deri më 4 korrik./Lajmi.net/