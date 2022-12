Barça nuk i ndahet Chelseat – do t’ia marrë edhe Kanten në verë Barcelona nuk e ka ndërmend të ndalet së bëri Pazar me Chelsean. Pas Alonsos e Kristiensenit, tashmë tashmë londinezët i janë vërsulur Kantes, transmeton lajmi.net. Francezi mund t’i bashkohet katalunasve në verën e ardhshme, kur t’i ketë mbaruar kontrata me “blutë”. Mbetet të shihet nëse Kante do të jetë dakord për një lëvizje tek ish-kampionët…