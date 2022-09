Barca kishte mundësinë të nënshkruante me Gundogan, gjithçka e hapur për verën e ardhshme Barcelona duket se kanë qenë afër nënshkrimit me Ilkay Gundogan gjatë verës së kaluar. Gundogan lidhej me një largim të mundshëm nga Manchester City, por lojtari shpejt ju kishte dhënë fund dilemave, kur shprehej i gatshëm për të vazhduar aventurën në ‘Etihad’. Megjithatë, Fabrizio Romano thotë se Barcelona pati një mundësi që të nënshkruante me…