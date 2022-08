Barca humb durimin, paralajmëron vendim unilateral për shkëputjen e kontratave të Umtiti e Braithwaite Barcelona po humb durimin me lojtarët problematikë. Skuadra katalane, Barcelona ka bërë disa lëvizje gjatë kësaj vere, por ka ngecur në procesin e shitjes së lojtarëve. Disa lojtarë me paga të larta kanë refuzuar të largohen. Mes tyre janë edhe Samuel Umtiti e Martin Braithwaite. Por, me ta duket se skuadra po e humb durimin.…