Barca e gatshme të heq dorë nga Rakitic

Mesfushori kroat, Ivan Rakitic, po vlerësohet i tepërt te Barcelona, raporton ‘AS’, përcjell lajmi.net.

31 vjeçari u la në stol në fitoren 5:2 të Barcelonës kundër Real Betisit ditën e diel, ndërsa u paraqit vetëm 45 minuta në ndeshjen e javës së parë.

Kroati ka edhe dy vite kontratë me Barcelonën, por kampionët e La Ligas do të lejonin largimin e tij këtë verë, nëse do të vinte ndonjë ofertë për të.

Rakitic te Barcelona është transferuar nga Sevilla. Ai në të kaluarën ka veshur edhe fanellën e Schalke dhe Basel./Lajmi.net/