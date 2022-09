Barça dhe Atletico do negociojnë për Griezmann, por katalanasit kanë një kërkesë Barcelona dhe Atletico Madridi do të negociojnë për Antoine Griezmann. Sipas informacioneve nga ‘Mundo Deportivo’, Barcelona dëshiron të arrijë një marrëveshje me Atletico Madrid, përcjell lajmi.net. Griezmann nuk llogaritet për skuadrën katalanase për verën e ardhshme dhe Simeone dëshiron ta ketë atë në pronë për t’i dhënë fund kufizimit të minutave të lojës. Prandaj, të…