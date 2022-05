Barca arrin marrëveshje personale me Raphinha – bisedimet me Leeds në pritje

Anësori brazilian, Raphinha vazhdon të lidhet me një kalim të mundshëm te skuadra e Barcelonës, qëkur flitet për largimin e Ousmane Dembele nga ‘Camp Nou’.

Lojtari është gati të largohet nga ‘Elland Road’ gjatë verës, por ka akoma punë për të bërë para kompletimit për marrëveshjen që e çon në ‘Camp Nou’.

Thuhet se lojtari ka arritur marrëveshje personale me Barcën, por negociatat e ‘Blaugrana’ me Leeds janë në pritje, përcjell lajmi.net.

Çmimi i kartonit të Raphinha do të ndryshojë varësisht prej qëndrimit ose jo të Leeds në Premier League.

Barca thuhet se do ta mbajë lojtarin deri në vitin 2027, me një pagë të dyfishuar krahas asaj me Leeds. /Lajmi.net/