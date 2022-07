Barca arrin marrëveshje edhe me Sevillan – zyrtarizimi i Kounde çështje orësh Barcelona ka gjetur marrëveshje edhe me skuadrën e Sevilla për kartonin e Jules Kounde. Tash e sa ditë, Barca është duke punuar në transferimin e mbrojtësit francez të Sevilla, Jules Kounde. Katalanët kishin mbyllur më herët një marrëveshje personale me lojtarin, për një kontratë katërvjeçare, por mungonte drita e gjelbër nga Sevilla. Tani, siç raportojnë…