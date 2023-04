Barazohet gjithçka në Prishtinë, kampioni vendoset në ndeshjen e pestë

Prishtina ka arritur të fitojë në ndeshjen e katërt të Play Off-it ndaj Bashkimit me rezultat 67:42 (15:9, 24:8, 19:14, 9:11), duke barazuar serinë finale në 2:2.

Vendaset e nisën ndeshjen shumë më mirë dhe ishin të vendosura nga fillimi i përballjes, duke e fituar periudhën e parë 15:9, kurse me lojë të ngjashme vazhduan edhe në periudhën e dytë, për të thelluar epërsinë, që shkoi deri në 22 pikë, 39:17.

Vajzat nga Prishtina u treguan efikase si në mbrojtje, ashtu edhe në sulm, duke arritur një super seri ndaj Bashkimit.

Në pjesën e dytë, prishtinaset ruajtën epërsinë e lartë, që e krijuan, duke triumfuar në fund 67:42.

Më të mirat te Prishtina u treguan Adrienne Godbold me 18 pikë, shtatë kërcime dhe tri asistime, si dhe Sarah Mgbeike me nëntë pikë, 12 kërcime dhe një asistim, ndërsa te Bashkimi më e mira ishte Aulona Muhadri me tri pikë, por shtoi 14 kërcime dhe tri asistime.

Fituesi i edicionit 2022/2023 do të vendoset në ndeshjen që do të zhvillohet të martën në Suharekë./Lajmi.net/