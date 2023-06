Barazimi kundër Rumanisë, deklarohet trajneri Giresse

Kombëtarja e Kosovës nuk ka arritur më shumë se një barazim me Rumaninë, në takimin e vlefshëm për kualifikimet për Kampionatin Evropian 2024.

“Dardanët” barazuan pa gola 0:0 me Rumaninë në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, në kuadër të Grupit I, shkruan lajmi.net.

Trajneri Alain Giresse e vlerësoi pikën e fituar kundër Rumanisë, përkundër se Kosova zvogëlon gjasat edhe më shumë për kualifikim.

“Luajtëm mirë. U mbajtëm deri në fund. Nuk arritëm të shënojmë golin e duhur. Mendoj që kushtet e terrenit nuk ishin në favorin tonë. Ndikuan që të mos marrim atë që deshëm. Pika e fituar është e rëndësishme”, deklaroi Giresse.

“Do të tentojmë gjithçka. Do të tentojmë të marrim sa më shumë pikë të kualifikohemi”, tha ai tutje.

Kësisoj, Kosova pas tri ndeshjeve në grup ka grumbulluar vetëm tri pikë dhe zë vendin e tretë.

Rumania me këtë pikë vazhdon të jetë në pozitën e dytë me shtatë pikë, ndërkohë lidere është Zvicra me nëntë pikë nga tri takimet.

Kosova tri ditë më vonë luan në Budapest kundër Bjellorusisë./Lajmi.net/