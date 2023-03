Barazimi i Kosovës në Izrael, deklarohet trajneri Giresse Kombëtarja e Kosovës e ka nisur me barazim ciklin kualifikues për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. “Dardanët” barazuan 1:1 me Izraelin në ndeshjen e parë të Grupit I, e zhvilluar në Tel Aviv, shkruan lajmi.net. Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Alain Giresse është shprehur i kënaqur me barazimin dhe paraqitjen e futbollistëve të tij. “Ishte ndeshje…