Barazim mes Meksikës dhe Polonisë – Lewandowski i bën ‘dhuratë’ Argjentinës së Messit Meksika dhe Polonia kanë luajtur baras në kuadër të Grupit C të Kampionatit Botëror, në një ndeshje ku Ochoa ishte heroi kurse Lewandowski fytyra tragjike. Kombëtarja e Meksikës dhe ajo e Polonisë janë ndarë baras, me rezultatin 0:0, shkruan lajmi.net. Ndeshja mund të kishte verdikt krejtësisht tjetër, nëse Robert Lewandowski do të shënonte nga penalltia.…