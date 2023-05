Barazhi Ferizaj – Liria, kjo skuadër do të jetë në cilësinë e vendasit Në ambientet e Federatës së Futbollit të Kosovës është bërë tërheqja e shortit për ndeshjen e barazhit të Superligës së Kosovës në futboll. Ferizaj dhe Liria do të përballen të dielën nga ora 15:00 në stadiumin “18 Qershori” në Klinë, shkruan lajmi.net. Skuadra elitare, Ferizaj do të jetë në cilësinë e vendasit kundër Lirisë së…