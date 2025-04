Barack Obama pranon se kishte probleme martesore me Michelle Sipas raportimeve, ish-presidenti i SHBA-së, Barack Obama ka pranuar se mandatet e tij në detyrë nga viti 2009 deri në vitin 2017 kishin ndikim në marrëdhënien e tij me ish-zonjën e parë, Michelle Obama. Tani ish-presidenti amerikan pranon se marrëdhënia e tyre kishte “mangësi të thella”. “Unë isha në një deficit të thellë me gruan…