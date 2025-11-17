Banori i dhjetë i BBVK4 është Nailiri nga Shkodra Banori i dhjetë i “Big Brother Vip Kosova 4” është podkasteri nga Shkodra, Nailiri. Ai tha se vijë e kuqe e tij është me “ia prekë mjekrën”. ShowBiz 17/11/2025 22:48 Banori i dhjetë i “Big Brother Vip Kosova 4” është podkasteri nga Shkodra, Nailiri. Ai tha se vijë e kuqe e tij është me “ia prekë mjekrën”. Artikuj të ngjashëm November 17, 2025 Modelja e Only Fans, Bia Khalifa është banorja më e re e BBVK November 17, 2025 Igballe Huduti anulon hyrjen në BBVK, i përkeqësohet gjendja burrit të saj November 17, 2025 Ardit Stafa pjesë e Big Brother VIP Kosova 4 November 17, 2025 Regjisori Toney është banori i tetë i Big Brother Vip Kosova November 17, 2025 Alba Pollozhani, e radhës që hyn në shtëpinë e BBVK-së Lajme të fundit Modelja e Only Fans, Bia Khalifa është banorja më e re e BBVK Igballe Huduti anulon hyrjen në BBVK, i përkeqësohet gjendja burrit të saj Hamza: Me u taku në 2 të natës... Gashi: Memli Krasniqi ishte menaxher, jo lider i PDK-së