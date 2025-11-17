Banori i dhjetë i BBVK4 është Nailiri nga Shkodra

Banori i dhjetë i “Big Brother Vip Kosova 4” është podkasteri nga Shkodra, Nailiri. Ai tha se vijë e kuqe e tij është me “ia prekë mjekrën”.

17/11/2025

