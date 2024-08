Banorët e fshatit Hoçë e qytetit protestojnë lidhur me punimet në rrugën Prizren-Tetovë Një javë më parë filluan punimet për ndërtimin e rrugës Prizren – Tetovë, ndërkaq banorët e fshatit Hoçë e Qytetit shprehen të pakënaqur me mënyrën se si kanë filluar këto punime. Arif Krasniqi, Rasim Krasniqi e Hidaim Berisha theksojnë se nuk janë kundër ndërtimit të rrugës, por sipas tyre informatat lidhur me ndërtimin e rrugës…