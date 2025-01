Banorët e dëmtuar nga shpërthimi i mjeteve piroteknike në Prizren do të kompensohen Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar sot se banorët e dëmtuar nga incidenti me mjete piroteknike natën e Vitit të Ri në afat prej shtatë ditësh mund të parashtrojnë kërkesën për dëmet që u janë shkaktuar që më pas të kompensohen. “Komisioni për vlerësimin e dëmeve të shkatuara nga incidenti me mjete piroteknike në…